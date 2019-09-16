Путин предложил Эр-Рияду купить российские С-300 или С-400 на выбор

Президент России Владимир Путин заявил, что Саудовская Аравия может закупить российские средства защиты, как Иран и Турция, чтобы обезопасить объекты нефтяные объекты.

На пресс-конференции по итогам саммита в Анкаре он предложил Эр-Рияду на выбор зенитные ракетные комплексы С-300 или С-400.

«Пусть выбирают», — заявил Путин.

Ранее десять беспилотников атаковали нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии, которыми владела государственная компания Saudi Aramco. Из-за нападения дронов пострадал крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод.

Нынешние переговоры в Анкаре — пятые с участием стран-гарантов астанинского процесса. Последний саммит состоялся в Сочи 14 февраля 2019 года. По итогам этих встреч стороны согласовали меры по улучшению гуманитарной ситуации и активизации политического процесса в Сирии.