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МИД Ирана назвал ложью попытки США связать Тегеран с атакой на саудовские НПЗ

МИД Ирана назвал ложью попытки США связать Тегеран с атакой на саудовские НПЗ

Путин заявил, что работа комитета по Сирии нормализует ситуацию в САР

Путин заявил, что работа комитета по Сирии нормализует ситуацию в САР
Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

 В ЛНР назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Корнета

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 Путин рассказал о контактах с США по иранской ядерной сделке

Путин рассказал о контактах с США по иранской ядерной сделке
21:01   16 Сентября 2019
Россия

Путин предложил Эр-Рияду купить российские С-300 или С-400 на выбор

Путин предложил Эр-Рияду купить российские С-300 или С-400 на выбор

Президент России Владимир Путин заявил, что Саудовская Аравия может закупить российские средства защиты, как Иран и Турция, чтобы обезопасить объекты нефтяные объекты.

На пресс-конференции по итогам саммита в Анкаре он предложил Эр-Рияду на выбор зенитные ракетные комплексы С-300 или С-400.

«Пусть выбирают», — заявил Путин.

Ранее десять беспилотников атаковали нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии, которыми владела государственная компания Saudi Aramco. Из-за нападения дронов пострадал крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод.

Нынешние переговоры в Анкаре — пятые с участием стран-гарантов астанинского процесса. Последний саммит состоялся в Сочи 14 февраля 2019 года. По итогам этих встреч стороны согласовали меры по улучшению гуманитарной ситуации и активизации политического процесса в Сирии. 

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #турция #с-400

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