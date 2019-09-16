Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
МИД Ирана назвал ложью попытки США связать Тегеран с атакой на саудовские НПЗ

МИД Ирана назвал ложью попытки США связать Тегеран с атакой на саудовские НПЗ

Путин заявил, что работа комитета по Сирии нормализует ситуацию в САР

Путин заявил, что работа комитета по Сирии нормализует ситуацию в САР
Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

 В ЛНР назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Корнета

В ЛНР назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Корнета
Следующий трехсторонний саммит РФ-Турция-Иран пройдет в Тегеране

Следующий трехсторонний саммит РФ-Турция-Иран пройдет в Тегеране

 Путин рассказал о контактах с США по иранской ядерной сделке

Путин рассказал о контактах с США по иранской ядерной сделке
МИД Ирана назвал ложью попытки США связать Тегеран с атакой на саудовские НПЗ

МИД Ирана назвал ложью попытки США связать Тегеран с атакой на саудовские НПЗ

Путин заявил, что работа комитета по Сирии нормализует ситуацию в САР

Путин заявил, что работа комитета по Сирии нормализует ситуацию в САР
Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

 В ЛНР назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Корнета

В ЛНР назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Корнета
Следующий трехсторонний саммит РФ-Турция-Иран пройдет в Тегеране

Следующий трехсторонний саммит РФ-Турция-Иран пройдет в Тегеране

 Путин рассказал о контактах с США по иранской ядерной сделке

Путин рассказал о контактах с США по иранской ядерной сделке
21:04   16 Сентября 2019
Весь мир

Новый раунд астанинских переговоров по Сирии пройдет в Нур-Султане

Новый раунд астанинских переговоров по Сирии пройдет в Нур-Султане

Следующий раунд астанинских консультаций по САР состоится в октябре в столице Казахстана Нур-Султане. О этом заявил глава Российской Федерации Владимир Путин.

По словам президента, в числе первоочередных задач — продвижение межсирийского политического диалога. Для этого продолжится практика проведения регулярных экспертных встреч с участием стран-гарантов, сирийских сторон, а также ООН и региональных наблюдателей.

Четырнадцатый раунд таких консультаций пройдет в октябре в Нур-Султане, заявил Путин на пресс-конференции по итогам трехстороннего саммита по Сирии в Анкаре.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#путин #сирия #сар #нурсултан

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...