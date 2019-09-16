Новый раунд астанинских переговоров по Сирии пройдет в Нур-Султане

Следующий раунд астанинских консультаций по САР состоится в октябре в столице Казахстана Нур-Султане. О этом заявил глава Российской Федерации Владимир Путин.

По словам президента, в числе первоочередных задач — продвижение межсирийского политического диалога. Для этого продолжится практика проведения регулярных экспертных встреч с участием стран-гарантов, сирийских сторон, а также ООН и региональных наблюдателей.

Четырнадцатый раунд таких консультаций пройдет в октябре в Нур-Султане, заявил Путин на пресс-конференции по итогам трехстороннего саммита по Сирии в Анкаре.