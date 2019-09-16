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21:02   16 Сентября 2019
Россия

Роухани заявил об увеличении присутствия запрещенной «ан-Нусры»* в Сирии

Роухани заявил об увеличении присутствия запрещенной «ан-Нусры»* в Сирии

Присутствие запрещенной в РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* увеличилось в сирийском Идлибе, заявил президент Ирана Хасан Роухани после встречи с российским главой Владимиром Путиным и турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.

Роухани подчеркнул, что к необходимости продолжения борьбы с терроризмом в регионе пришли лидеры всех трех стран во время сегодняшнего саммита в Анкаре.

«До сих пор Идлиб находится в руках террористов. К сожалению, в последние месяцы присутствие террористов, в том числе «Джебхат ан-Нусры»*, в этом регионе увеличилось», — заявил Роухани после переговоров с коллегами.

Напомним, ранее 16 сентября Путин назвал продолжение борьбы с терроризмом одной из самых актуальных задач по сирийскому направлению внешней политики. Он отметил увеличение активности террористов в единственной сирийской зоне деэскалации Идлиб и заявил, что ситуация вызывает беспокойство у российской стороны.

Прошедшие сегодня переговоры стали пятыми с участием стран-гарантов астанинского процесса. Предыдущая встреча лидеров трех стран Путина, Роухани и Эрдогана прошла в Сочи 14 февраля прошлого года.

Роухани заявил об увеличении присутствия запрещенной «ан-Нусры»* в Сирии

*организация признана в РФ террористической и запрещена судом на территории страны.

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Автор: Тимофей Булочкин
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