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МИД Ирана назвал ложью попытки США связать Тегеран с атакой на саудовские НПЗ

МИД Ирана назвал ложью попытки США связать Тегеран с атакой на саудовские НПЗ

Путин заявил, что работа комитета по Сирии нормализует ситуацию в САР

Путин заявил, что работа комитета по Сирии нормализует ситуацию в САР
Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

 В ЛНР назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Корнета

В ЛНР назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Корнета
Следующий трехсторонний саммит РФ-Турция-Иран пройдет в Тегеране

Следующий трехсторонний саммит РФ-Турция-Иран пройдет в Тегеране

 Путин рассказал о контактах с США по иранской ядерной сделке

Путин рассказал о контактах с США по иранской ядерной сделке
20:47   16 Сентября 2019
Россия

Путин счел трехсторонний саммит по Сирии в Анкаре продуктивным

Путин счел трехсторонний саммит по Сирии в Анкаре продуктивным

Российский лидер Владимир Путин заявил, что трехсторонний саммит РФ-Турция-Иран по урегулированию в Сирии прошел продуктивно. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров в понедельник, 16 сентября.

«Очередная, пятая встреча глав государств астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию прошла весьма продуктивно и успешно», —отметил  Путин.

Ранее Путин заявил, что вооруженные силы США находятся в САР незаконно. Он выразил надежду, что решение американского лидера Дональда Трампа о выводе войск будет исполнено.  

Нынешние переговоры в Анкаре — пятые с участием стран-гарантов астанинского процесса. Последний саммит состоялся в Сочи 14 февраля 2019 года. По итогам этих встреч стороны согласовали меры по улучшению гуманитарной ситуации и активизации политического процесса в Сирии.

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Автор: Арсений Аскольский

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