Путин счел трехсторонний саммит по Сирии в Анкаре продуктивным

Российский лидер Владимир Путин заявил, что трехсторонний саммит РФ-Турция-Иран по урегулированию в Сирии прошел продуктивно. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров в понедельник, 16 сентября.

«Очередная, пятая встреча глав государств астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию прошла весьма продуктивно и успешно», —отметил Путин.

Ранее Путин заявил, что вооруженные силы США находятся в САР незаконно. Он выразил надежду, что решение американского лидера Дональда Трампа о выводе войск будет исполнено.

Нынешние переговоры в Анкаре — пятые с участием стран-гарантов астанинского процесса. Последний саммит состоялся в Сочи 14 февраля 2019 года. По итогам этих встреч стороны согласовали меры по улучшению гуманитарной ситуации и активизации политического процесса в Сирии.