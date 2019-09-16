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МИД Ирана назвал ложью попытки США связать Тегеран с атакой на саудовские НПЗ

МИД Ирана назвал ложью попытки США связать Тегеран с атакой на саудовские НПЗ

Путин заявил, что работа комитета по Сирии нормализует ситуацию в САР

Путин заявил, что работа комитета по Сирии нормализует ситуацию в САР
Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

 В ЛНР назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Корнета

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 Путин рассказал о контактах с США по иранской ядерной сделке

Путин рассказал о контактах с США по иранской ядерной сделке
20:45   16 Сентября 2019
Весь мир

Вооруженные силы США присутствуют в Сирии незаконно, заявил Путин

Вооруженные силы США присутствуют в Сирии незаконно, заявил Путин

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что вооруженные силы Соединенных Штатов Америки находятся в САР незаконно. Он выразил надежду, что решение американского лидера Дональда Трампа о выводе войск будет исполнено. 

Трехсторонний саммит по урегулированию в Сирии с участием главы РФ, Турции и Ирана проходит в Анкаре 16 сентября. Государственные лидеры обсуждают ситуацию в САР, в том числе в Идлибе.

Путин призвал не допустить, чтобы эта зона стала местом для эскалации конфликта. Глава Ирана, в свою очередь, отметил, что в Идлибе увеличилось число боевиков запрещенной в России и ряде стран террористической группировки «Джебхат-ан-Нусра». 

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Автор: Олег Королев
#путин #сирия #трамп #сар

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