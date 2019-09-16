Вооруженные силы США присутствуют в Сирии незаконно, заявил Путин

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что вооруженные силы Соединенных Штатов Америки находятся в САР незаконно. Он выразил надежду, что решение американского лидера Дональда Трампа о выводе войск будет исполнено.

Трехсторонний саммит по урегулированию в Сирии с участием главы РФ, Турции и Ирана проходит в Анкаре 16 сентября. Государственные лидеры обсуждают ситуацию в САР, в том числе в Идлибе.

Путин призвал не допустить, чтобы эта зона стала местом для эскалации конфликта. Глава Ирана, в свою очередь, отметил, что в Идлибе увеличилось число боевиков запрещенной в России и ряде стран террористической группировки «Джебхат-ан-Нусра».