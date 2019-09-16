Атаки на саудовский НПЗ не обсуждались Путиным на саммите в Анкаре

Атаки дронов на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии президент РФ Владимир Путин не обсуждал на встрече с иранским и турецким коллегами Хасаном Роухани и Реджепом Эрдоганом, сообщили в Кремле.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнил, что на двусторонних встречах президента в Анкаре, как и на трехсторонней, инцидент с атаками на НПЗ в Саудовской Аравии не стоял на повестке диалога.

«На двусторонних встречах не обсуждалась, не затрагивалась, на трехсторонней — тоже, там концентрировались в основном на конституционном комитете, на ситуации в Идлибе и на перспективах политического урегулирования», — заявил Песков журналистам.

Песков отметил, что встреча Путина с Роухани была продолжительной, они беседовали один на один. «Но они сидели вдвоём, я пока еще не знаю, о чем шла речь», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее во время сегодняшнего саммита Путин назвал борьбу с терроризмом приоритетом по сирийскому направлению. Особенно он отметил напряженную ситуацию в Идлибе, который является зоной деэскалации, но страдает от повышенной террористической активности.