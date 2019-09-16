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20:35   16 Сентября 2019
Россия

Захарова объявила конкурс на лучшую песню на свои стихи

Захарова объявила конкурс на лучшую песню на свои стихи

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объявила конкурс на лучшую музыкальную композицию на ее текст. Ранее она разместила стихи собственного сочинения на странице в Facebook.

В эфире «Русского радио» дипломат уточнила, что музыкальная композиция должна быть в стиле лезгинки. В августе представитель внешнеполитического ведомства на молодежном форуме «Машук-2019» станцевала этот кавказский танец. На мероприятии Захарова посетила секцию обучения танцам, где вышла танцевать в центр круга в паре с профессиональным танцором под аплодисменты окружающих.

Видео с ее пляской появилось в Twitter-аккаунте МИД РФ. Позже Захарова призналась, что танцевать лезгинку раньше нигде не училась. Ранее дипломат в рамках саммита Россия - АСЕАН станцевала «Калинку» в 2016 году, что вызвало бурную реакцию в соцсетях.

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Автор: Арсений Аскольский
#захарова #мид рф #лезгинка

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