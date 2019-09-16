Захарова объявила конкурс на лучшую песню на свои стихи

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объявила конкурс на лучшую музыкальную композицию на ее текст. Ранее она разместила стихи собственного сочинения на странице в Facebook.

В эфире «Русского радио» дипломат уточнила, что музыкальная композиция должна быть в стиле лезгинки. В августе представитель внешнеполитического ведомства на молодежном форуме «Машук-2019» станцевала этот кавказский танец. На мероприятии Захарова посетила секцию обучения танцам, где вышла танцевать в центр круга в паре с профессиональным танцором под аплодисменты окружающих.

Видео с ее пляской появилось в Twitter-аккаунте МИД РФ. Позже Захарова призналась, что танцевать лезгинку раньше нигде не училась. Ранее дипломат в рамках саммита Россия - АСЕАН станцевала «Калинку» в 2016 году, что вызвало бурную реакцию в соцсетях.