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20:33   16 Сентября 2019
Россия

РФ готова к ответу, если США развернет новые средства доставки ракет

РФ готова к ответу, если США развернет новые средства доставки ракет

Если Штаты и НАТО начнут развертывание новых средств доставки ракет средней и меньшей дальности, то Москва может дать ассиметричный ответ таким действиям Вашингтона. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков в эфире телеканала НТВ.

Российский дипломат сообщил, что США и другие страны НАТО должны объявить о принятии одностороннего моратория на развертывание в своих зонах ответственности новых средств для доставки ракет средней и меньшей дальности, запрещенных Договором РСМД, из которого недавно вышла американская сторона.

«Мы ждем ответного шага с той стороны. А если не дождемся, то тогда в случае появления таких средств на земле в том или ином регионе мира, мы будем вынуждены отвечать зеркально, а может быть, и асимметрично», — заявил Рябков.

Рябков отметил, что Россия будет действовать таким образом, чтобы у США не было иллюзий безопасности при создании ими же новых угроз на международной арене.

РФ готова к ответу, если США развернет новые средства доставки ракет

Также дипломат заявил, что безответственные шаги администрации президента США Дональда Трампа повышают риски ядерного конфликта.

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #сша #политика #рябков #общество #весь мир

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