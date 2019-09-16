РФ готова к ответу, если США развернет новые средства доставки ракет

Если Штаты и НАТО начнут развертывание новых средств доставки ракет средней и меньшей дальности, то Москва может дать ассиметричный ответ таким действиям Вашингтона. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков в эфире телеканала НТВ.

Российский дипломат сообщил, что США и другие страны НАТО должны объявить о принятии одностороннего моратория на развертывание в своих зонах ответственности новых средств для доставки ракет средней и меньшей дальности, запрещенных Договором РСМД, из которого недавно вышла американская сторона.

«Мы ждем ответного шага с той стороны. А если не дождемся, то тогда в случае появления таких средств на земле в том или ином регионе мира, мы будем вынуждены отвечать зеркально, а может быть, и асимметрично», — заявил Рябков.

Рябков отметил, что Россия будет действовать таким образом, чтобы у США не было иллюзий безопасности при создании ими же новых угроз на международной арене.

Также дипломат заявил, что безответственные шаги администрации президента США Дональда Трампа повышают риски ядерного конфликта.