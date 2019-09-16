Путин назвал борьбу с терроризмом приоритетом на сирийском направлении

Российский лидер Владимир Путин заявил, что актуальной задачей на сирийском направлении является продолжение борьбы с терроризмом. На саммите РФ-Турция-Иран по Сирии в Анкаре он назвал ситуацию в зоне деэскалации Идлиб по-прежнему вызывающей беспокойство.

«Наибольшее беспокойство по-прежнему вызывает напряженная ситуация в единственной оставшейся зоне деэскалации Идлиб, где в последнее время увеличилась активность террористических организаций», — заявил президент РФ.

Ранее Путин заявил, что Идлиб не должен оставаться прибежищем для экстремистов, а тем более служить плацдармом для вооруженных провокаций.

Нынешние переговоры в Анкаре — пятые с участием стран-гарантов астанинского процесса. Последний саммит состоялся в Сочи 14 февраля 2019 года. По итогам этих встреч стороны согласовали меры по улучшению гуманитарной ситуации и активизации политического процесса в Сирии.