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Путин назвал борьбу с терроризмом приоритетом на сирийском направлении

Путин назвал борьбу с терроризмом приоритетом на сирийском направлении
20:22   16 Сентября 2019
Россия

Путин заявил о недопустимости разделения Сирии на зоны влияния

Путин заявил о недопустимости разделения Сирии на зоны влияния

Президент России Владимир Путин заявил о недопустимости деления Сирии на зоны влияния. Об этом он заявил во время трехсторонней встречи с лидерами Турции и Ирана Тайипом Эрдоганом и Хасаном Роухани в Анкаре, в понедельник, 16 сентября. 

«Исходим из того, что недопустимо делить Сирию на зоны влияния», — сказал Путин в ходе трехсторонней встречи.

Ранее глава государства призвал оказывать гуманитарную поддержку всем серийцам, без политизации и предварительных условий.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сирия #политика #общество

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