Путин заявил о недопустимости разделения Сирии на зоны влияния

Президент России Владимир Путин заявил о недопустимости деления Сирии на зоны влияния. Об этом он заявил во время трехсторонней встречи с лидерами Турции и Ирана Тайипом Эрдоганом и Хасаном Роухани в Анкаре, в понедельник, 16 сентября.

«Исходим из того, что недопустимо делить Сирию на зоны влияния», — сказал Путин в ходе трехсторонней встречи.

Ранее глава государства призвал оказывать гуманитарную поддержку всем серийцам, без политизации и предварительных условий.