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20:04   16 Сентября 2019
Россия

Рябков заявил, что безответственные шаги США повышают риски ядерного конфликта

Рябков заявил, что безответственные шаги США повышают риски ядерного конфликта

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что безответственные шаги администрации президента США Дональда Трампа повышают риски ядерного конфликта. Такое заявление он сделал в эфире НТВ в понедельник, 16 сентября.

Замглавы МИД отметил, что говоря ранее о таком развитии событий, он не имел в виду, что мир находится в шаге от ядерной войны. По его словам, американская сторона не только в своих документах начинает допускать ограниченное применение ядерного оружия, но и в практических действиях, когда расширяет арсенал ядерных вооружений.

Министр добавил, что это такие действия США приобретают «все более тревожный, если не сказать угрожающий характер».

«Мы вынуждены на это реагировать», — подчеркнул Рябков.

Ранее замминистра заявил о необходимости усовершенствовать договоренности между Россией и НАТО о недопущении военных инцидентов в море и воздухе. 

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #рябков

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