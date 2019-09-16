Путин призвал оказывать гуманитарную помощь всем сирийцам

Президент России Владимир Путин призвал оказывать гуманитарную поддержку всем серийцам, без политизации и предварительных условий. Об этом глава государства заявил во время трехсторонней встречи с президентами Ирана и Турции Хасаном Роухани и Тайипом Эрдоганом, пишет в понедельник РИА Новости.

Президент России выразил надежду, что международное сообщество, в том числе ООН и его профильные агентства, станут больше содействовать Сирии по гуманитарным вопросам, а также помогут восстановить разрушенную инфраструктуру.

«Конечно же, такая поддержка должна предоставляться всем сирийцам без какой-либо дискриминации, политизации и предварительных условий», — сказал глава государства.

Конфликт в САР начался в 2011 году и продолжается до сегодняшних дней. Два года назад было объявлено, что боевики запрещенной в России группировки «Исламское государство» повержены. При этом сообщалось, что отдельные районы страны все еще зачищают от террористов ИГ. На данный момент важнее всего урегулировать конфликт, восстановить Сирию и вернуть беженцев на родину.