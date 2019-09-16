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20:16   16 Сентября 2019
Весь мир

Эксперт назвал больной фантазией статью журналиста из США о подготовке Польши к войне с РФ

Эксперт назвал больной фантазией статью журналиста из США о подготовке Польши к войне с РФ

Обозреватель американского  The National Interest Себастиан Роблин, написавший о подготовке Польшей к войне с Россией, вероятно, имеет больное воображение. Об этом «Политике Сегодня» заявил директор Института Восточной Европы Александр Погорельский. 

Американский журналист сделал вывод о том, что Польша готовится к войне с Россией на основе покупки Варшавой у США истребителей F-35 на сумму Lightning II на сумму 6,5 миллиардов долларов. Правда, сделка должна быть еще одобрена в Конгрессе США. Роблин также пишет, что Польша видит в Москве серьезную угрозу, поэтому после 2014 года, когда Крым вошел в состав РФ, Польша увеличила увеличила военные расходы, подняв их до 2,1% ВВП.

Александр Погорельский заявил, что сценарий Роблина в реальности невозможен. 

«Польша никогда не будет воевать с Россией. Разница в соотношении сил просто безумная. Поэтому это все больное воображение автора»,  — прокомментировал эксперт. 

Интересно, что выводам Себастиана Роблина даже не помешало даже мнение польского аналитика по вопросам обороны Кшиштофа Куски. Он заявил, что польские вооруженные силы «отстали уже на много лет». А объем ВВП Польши он посоветовал сравнить с ВВП в других странах. 

На прошлой неделе  Европейский совет по международным отношениям опубликовал результаты исследования взглядов европейцев на внешнюю политику их стран и ЕС. В числе прочего задавался вопрос: «Чью сторону вашей стране стоит выбрать, если США и Россия начнут войну между собой?». Большинство европейцев выступают за нейтралитет своих стран. США получили бы самую большую поддержку в Польше  - 33%.  

 

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Автор: Мария Владимирова
#сша #польша #политика #весь мир

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