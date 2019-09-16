Путин заявил о необходимости устранить террористическую угрозу из Идлиба

Зона деэскалации не должна оставаться прибежищем для экстремистов, а тем более служить плацдармом для вооруженных провокаций, заявил президент РФ Владимир Путин во время переговоров с главами Турции и Ирана в Анкаре. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

«Нам нужно сообща предпринять дополнительные шаги для полного устранения исходящей из идлибской зоны террористической угрозы», — заявил российский лидер.

16 сентября в Анкаре Путин участвует в двусторонних встречах с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и главой Ирана Хасаном Роухани. В рамках трехстороннего саммита российский президент намеревался встретиться с обоими лидерами, чтобы обсудить ситуацию в Сирии и недавние атаки на НПЗ в Саудовской Аравии.

Также речь шла о проекте межправительственного соглашения о расчетах в нацвалютах между Россией и Турцией. Москва передала Анкаре документ 3 сентября, но турецкая сторона пока на него не отреагировала. Во время сегодняшней встречи Путин попросил турецкого коллегу как можно быстрее дать ответ на результат совместной работы двух стран.