Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Захарова объявила конкурс на лучшую песню на свои стихи

Захарова объявила конкурс на лучшую песню на свои стихи

 РФ готова к ответу, если США развернет новые средства доставки ракет

РФ готова к ответу, если США развернет новые средства доставки ракет
Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

 В ЛНР назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Корнета

В ЛНР назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Корнета
Вооруженные силы США присутствуют в Сирии незаконно, заявил Путин

Вооруженные силы США присутствуют в Сирии незаконно, заявил Путин

Путин назвал борьбу с терроризмом приоритетом на сирийском направлении

Путин назвал борьбу с терроризмом приоритетом на сирийском направлении
Захарова объявила конкурс на лучшую песню на свои стихи

Захарова объявила конкурс на лучшую песню на свои стихи

 РФ готова к ответу, если США развернет новые средства доставки ракет

РФ готова к ответу, если США развернет новые средства доставки ракет
Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

 В ЛНР назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Корнета

В ЛНР назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Корнета
Вооруженные силы США присутствуют в Сирии незаконно, заявил Путин

Вооруженные силы США присутствуют в Сирии незаконно, заявил Путин

Путин назвал борьбу с терроризмом приоритетом на сирийском направлении

Путин назвал борьбу с терроризмом приоритетом на сирийском направлении
19:37   16 Сентября 2019
Россия

Путин заявил о необходимости устранить террористическую угрозу из Идлиба

Путин заявил о необходимости устранить террористическую угрозу из Идлиба

Зона деэскалации не должна оставаться прибежищем для экстремистов, а тем более служить плацдармом для вооруженных провокаций, заявил президент РФ Владимир Путин во время переговоров с главами Турции и Ирана в Анкаре. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

«Нам нужно сообща предпринять дополнительные шаги для полного устранения исходящей из идлибской зоны террористической угрозы», — заявил российский лидер.

16 сентября в Анкаре Путин участвует в двусторонних встречах с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и главой Ирана Хасаном Роухани. В рамках трехстороннего саммита российский президент намеревался встретиться с обоими лидерами, чтобы обсудить ситуацию в Сирии и недавние атаки на НПЗ в Саудовской Аравии.

Путин заявил о необходимости устранить террористическую угрозу из Идлиба

Также речь шла о проекте межправительственного соглашения о расчетах в нацвалютах между Россией и Турцией. Москва передала Анкаре документ 3 сентября, но турецкая сторона пока на него не отреагировала. Во время сегодняшней встречи Путин попросил турецкого коллегу как можно быстрее дать ответ на результат совместной работы двух стран.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#россия #путин #сирия #турция #политика #новости #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...