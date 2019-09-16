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19:35   16 Сентября 2019
Весь мир

Эрдоган заявил о важности астанинского формата

Эрдоган заявил о важности астанинского формата

Лидер Турции Тайип Эрдоган заявил, что астанинский формат (РФ, Турция и Иран) остается единственной платформой для урегулирования конфликта в Сирии. Об этом глава государства сообщил на саммите в понедельник, 16 сентября.

По словам Эрдогана, астанинский формат для разрешения сирийского конфликта вырабатывает очень эффективные методы.

«Мы являемся единственной платформой для выполнения этих задач. Для обеспечения мира и стабильности в САР необходимо работать еще больше», — подчеркнул Эрдоган.

По его словам, политическое решение конфликта в Сирии зависит от усилий России, Турции и Ирана.

Нынешние переговоры в Анкаре — пятые с участием стран-гарантов астанинского процесса. Последний саммит состоялся в Сочи 14 февраля 2019 года. По итогам этих встреч стороны согласовали меры по улучшению гуманитарной ситуации и активизации политического процесса в Сирии.

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Автор: Арсений Аскольский
#сирия

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