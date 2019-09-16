Дело о гибели прокурора и его семьи в Красноярске расследуют в Москве

Пожар вспыхнул в ночь с 15 на 16 сентября в пятиэтажке на улице Гусарова в Красноярске: после ликвидации огня пожарные обнаружили тела восьми человек, четверо из них — дети. Об этом сообщает News.ru.

Пожарные службы вызвала жительница дома, услышавшая крики соседей этажом выше. Два часа специалисты тушили огонь на площади 40 квадратных метров. Основная версия возгорания — замыкание электропроводки, которая не выдержала высокого напряжения после подключения нескольких бытовых приборов, сообщили ТАСС в МЧС РФ.

«В настоящее время на месте работают следователи, специалисты других ведомств, которые устанавливают причину пожара и обстоятельства произошедшего, назначены пожарно-техническая, судебно-медицинская экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в пресс-службе СК.

Утром 16 сентября в одном из погибших опознали прокурора Лесосибирска Красноярского края Василия Федорцова. Тогда глава СК РФ Александр Бастрыкин передал уголовное дело центральному аппарату ведомства в Москве.

Источник в Лесосибирске рассказал «Комсомольской правде», что семья включила камин, чтобы согреться. По предварительной версии, прокурор с женой, сыновьями, сестрой и ее детьми погибли в следствии возгорания старой электропроводки.