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19:31   16 Сентября 2019
Россия

Цена на iPhone 11 в России оказалась самой высокой в мире

Цена на iPhone 11 в России оказалась самой высокой в мире

Новый iPhone 11 обойдется дороже всех россиянам. Об этом 16 сентября пишет портал PhoneArena, сравнивший цену на представленные новинки Apple в разных странах. 

Жители России смогут приобрести новый iPhone 11 Pro Max с объемом памяти в 512 гигабайт за 132 тысячи рублей или 2053 доллара. Отмечается, что это самая высокая цена в мире. При этом в США такую модель можно приобрести за 1449 долларов. 

Также по самой высокой стоимости с Россией конкурирует Норвегия. Так, iPhone 11 c объемом памяти в 64 гигабайта будет стоить в Норвегии 947 долларов. Здесь РФ уступила. Такая модель обойдется россиянину в 933 доллара. При этом дешевле всего данную версию покупать в Японии, где она стоит 692 доллара. 

Ранее Apple представила три новых смартфона — iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Новинки официально поступят в продажу 20 сентября, а оформить на них предзаказ можно будет уже с 18 сентября. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #iphone

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