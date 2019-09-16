Цена на iPhone 11 в России оказалась самой высокой в мире

Новый iPhone 11 обойдется дороже всех россиянам. Об этом 16 сентября пишет портал PhoneArena, сравнивший цену на представленные новинки Apple в разных странах.

Жители России смогут приобрести новый iPhone 11 Pro Max с объемом памяти в 512 гигабайт за 132 тысячи рублей или 2053 доллара. Отмечается, что это самая высокая цена в мире. При этом в США такую модель можно приобрести за 1449 долларов.

Также по самой высокой стоимости с Россией конкурирует Норвегия. Так, iPhone 11 c объемом памяти в 64 гигабайта будет стоить в Норвегии 947 долларов. Здесь РФ уступила. Такая модель обойдется россиянину в 933 доллара. При этом дешевле всего данную версию покупать в Японии, где она стоит 692 доллара.

Ранее Apple представила три новых смартфона — iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Новинки официально поступят в продажу 20 сентября, а оформить на них предзаказ можно будет уже с 18 сентября.