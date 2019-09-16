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19:17   16 Сентября 2019
Весь мир

Саудовская Аравия выделит 500 миллионов долларов на гуманитарную помощь Йемену

Саудовская Аравия выделит 500 миллионов долларов на гуманитарную помощь Йемену

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок в понедельник, 16 сентября, в ходе заседания Совета безопасности сообщил, что Саудовская Аравия выделит 500 миллионов долларов Управлению организации по координации гуманитарных вопросов на оказание помощи Йемену.

По его словам, утром получили подтверждение от саудовских властей, что страна действительно планирует 25 сентября провести полмиллиарда долларов на гуманитарную помощь. Также ОАЭ выделили 200 миллионов долларов на аналогичные цели.

Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами продолжается с 2014 года.Однако с марта 2015 года йеменское правительство поддерживает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.

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Автор: Анатолий Кубарев
#оон #саудовская аравия #йемен #общество

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