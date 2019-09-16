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Путин счел трехсторонний саммит по Сирии в Анкаре продуктивным

Путин счел трехсторонний саммит по Сирии в Анкаре продуктивным

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Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

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Путин назвал борьбу с терроризмом приоритетом на сирийском направлении

Путин назвал борьбу с терроризмом приоритетом на сирийском направлении
19:14   16 Сентября 2019
Весь мир

Переговоры Путина, Эрдогана и Роухани по Сирии стартовали в Анкаре

Переговоры Путина, Эрдогана и Роухани по Сирии стартовали в Анкаре

Трехсторонний саммит по урегулированию в Сирии начался в Анкаре в понедельник, 16 сентября. Главы РФ, Турции и Ирана Владимир Путин, Тайип Эрдоган и Хасан Роухани поговорят о ситуации в САР, в том числе в Идлибе, а также о политическом процессе в арабской республике.

Нынешние переговоры в Анкаре — пятые с участием стран-гарантов астанинского процесса. Последний саммит состоялся в Сочи 14 февраля 2019 года. По итогам этих встреч стороны согласовали меры по улучшению гуманитарной ситуации и активизации политического процесса в Сирии.

Ранее помощник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков рассказал, что глав государств на встрече в Анкаре подробно остановятся на ситуации в Идлибе и на северо-востоке Сирии, где сохраняется террористическая активность. Кроме того, саммит коснется политического процесса, который проводится самими сирийцами при содействии ООН. В начале встречи лидеры публично изложат свои подходы к вопросу нынешнего этапа сирийского урегулирования, а затем продолжат обмен мнениями уже в закрытом режиме.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #сирия #турция #иран

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