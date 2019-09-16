Европейское нефтеснабжение не рискует в связи с ситуацией в Саудовской Аравии

Представитель пресс-службы Европейской комиссии в понедельник, 16 сентября, сообщил, что риска для безопасности снабжения нефтью стран-членов ЕС ввиду ситуации в Саудовской Аравии нет. По его словам, запасов хватит на 90 дней.

Европейские страны обладают запасами сырой нефти или нефтепродуктов. Размер составляет приблизительно 955 миллионов баррелей или 90 дней потребления в Европейском союзе. ЕК следит за влиянием случившегося на мировую цену на нефть, передает РИА Новости.

«В сложившихся обстоятельствах нет обозримого риска для безопасности поставок нефти в ЕС», — добавили в Еврокомиссии.

Нефтяные объекты Саудовской Аравии, которая является крупнейшим экспортером и одним из трех крупнейших производителей нефти, атаковали беспилотники, поэтому страна сократила производство до 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона.