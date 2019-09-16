Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Правительство утвердило правила выплат многодетным семьям на ипотеку

Правительство утвердило правила выплат многодетным семьям на ипотеку

Рябков назвал логику стратегического сдерживания США вновь актуальной

Рябков назвал логику стратегического сдерживания США вновь актуальной
Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

 В ЛНР назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Корнета

В ЛНР назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Корнета
Переговоры Путина, Эрдогана и Роухани по Сирии стартовали в Анкаре

Переговоры Путина, Эрдогана и Роухани по Сирии стартовали в Анкаре

Европейское нефтеснабжение не рискует в связи с ситуацией в Саудовской Аравии

Европейское нефтеснабжение не рискует в связи с ситуацией в Саудовской Аравии
Правительство утвердило правила выплат многодетным семьям на ипотеку

Правительство утвердило правила выплат многодетным семьям на ипотеку

Рябков назвал логику стратегического сдерживания США вновь актуальной

Рябков назвал логику стратегического сдерживания США вновь актуальной
Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

 В ЛНР назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Корнета

В ЛНР назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Корнета
Переговоры Путина, Эрдогана и Роухани по Сирии стартовали в Анкаре

Переговоры Путина, Эрдогана и Роухани по Сирии стартовали в Анкаре

Европейское нефтеснабжение не рискует в связи с ситуацией в Саудовской Аравии

Европейское нефтеснабжение не рискует в связи с ситуацией в Саудовской Аравии
18:59   16 Сентября 2019
Весь мир

Европейское нефтеснабжение не рискует в связи с ситуацией в Саудовской Аравии

Европейское нефтеснабжение не рискует в связи с ситуацией в Саудовской Аравии

Представитель пресс-службы Европейской комиссии в понедельник, 16 сентября, сообщил, что риска для безопасности снабжения нефтью стран-членов ЕС ввиду ситуации в Саудовской Аравии нет. По его словам, запасов хватит на 90 дней.

Европейские страны обладают запасами сырой нефти или нефтепродуктов. Размер составляет приблизительно 955 миллионов баррелей или 90 дней потребления в Европейском союзе. ЕК следит за влиянием случившегося на мировую цену на нефть, передает РИА Новости.

«В сложившихся обстоятельствах нет обозримого риска для безопасности поставок нефти в ЕС», — добавили в Еврокомиссии.

Нефтяные объекты Саудовской Аравии, которая является крупнейшим экспортером и одним из трех крупнейших производителей нефти, атаковали беспилотники, поэтому страна сократила производство до 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#ес #экономика #нефть #саудовская аравия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...