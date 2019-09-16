Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Правительство утвердило правила выплат многодетным семьям на ипотеку

Правительство утвердило правила выплат многодетным семьям на ипотеку

Рябков назвал логику стратегического сдерживания США вновь актуальной

Рябков назвал логику стратегического сдерживания США вновь актуальной
Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

 В ЛНР назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Корнета

В ЛНР назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Корнета
Переговоры Путина, Эрдогана и Роухани по Сирии стартовали в Анкаре

Переговоры Путина, Эрдогана и Роухани по Сирии стартовали в Анкаре

Европейское нефтеснабжение не рискует в связи с ситуацией в Саудовской Аравии

Европейское нефтеснабжение не рискует в связи с ситуацией в Саудовской Аравии
Правительство утвердило правила выплат многодетным семьям на ипотеку

Правительство утвердило правила выплат многодетным семьям на ипотеку

Рябков назвал логику стратегического сдерживания США вновь актуальной

Рябков назвал логику стратегического сдерживания США вновь актуальной
Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

 В ЛНР назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Корнета

В ЛНР назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Корнета
Переговоры Путина, Эрдогана и Роухани по Сирии стартовали в Анкаре

Переговоры Путина, Эрдогана и Роухани по Сирии стартовали в Анкаре

Европейское нефтеснабжение не рискует в связи с ситуацией в Саудовской Аравии

Европейское нефтеснабжение не рискует в связи с ситуацией в Саудовской Аравии
18:52   16 Сентября 2019
Россия

Зампред комитета по образованию Госдумы поддержал исключение штрафов за нарушения на ЕГЭ

Зампред комитета по образованию Госдумы поддержал исключение штрафов за нарушения на ЕГЭ

Законодательное собрание Тверской области внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается исключить штрафы для школьников, нарушивших порядок проведения ЕГЭ. Первый заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке Олег Смолин поддержал это предложение и отметил, что ждет, когда оно поступит в Госдуму. Об этом депутат сообщил «Политике Сегодня».

«Я поддерживаю это предложение. С моей точки зрения, порядок ЕГЭ крайне жесткий: для того, чтобы пройти на экзамен нужно пройти металлоискатели, и тебя там сопровождают чуть ли не в туалет», — рассказал Смолин.

На ЕГЭ, как говорит депутат, чаще наказывают не тех, кто пытался списать, а тех, кто пытался помогать другим, что совершенно неправильно. Эту несправедливость почувствовал на себе и Смолин: депутат поделился, что нередко помогал другим школьникам на экзаменах.

Зампред комитета по образованию Госдумы поддержал исключение штрафов за нарушения на ЕГЭ

К тому же обстановка ЕГЭ нервозная и создает чрезмерное напряжение как для наблюдателей, так и для школьников.

«Его цена и без того велика, а вся эта система увеличивает стресс», — посетовал собеседник агентства.

Напомним, что согласно действующему законодательству, одновременно с аннулированием результатов экзаменов на участников государственной итоговой аттестации, нарушивших порядок ее проведения, накладывается штраф в соответствии с частью 4 статьи 19.30 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Штрафы для граждан составляют от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц - от 50 до 200 тысяч рублей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Валерия Крутецкая
#россия #общество #образование #егэ #смолин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...