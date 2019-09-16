Зампред комитета по образованию Госдумы поддержал исключение штрафов за нарушения на ЕГЭ

Законодательное собрание Тверской области внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается исключить штрафы для школьников, нарушивших порядок проведения ЕГЭ. Первый заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке Олег Смолин поддержал это предложение и отметил, что ждет, когда оно поступит в Госдуму. Об этом депутат сообщил «Политике Сегодня».

«Я поддерживаю это предложение. С моей точки зрения, порядок ЕГЭ крайне жесткий: для того, чтобы пройти на экзамен нужно пройти металлоискатели, и тебя там сопровождают чуть ли не в туалет», — рассказал Смолин.

На ЕГЭ, как говорит депутат, чаще наказывают не тех, кто пытался списать, а тех, кто пытался помогать другим, что совершенно неправильно. Эту несправедливость почувствовал на себе и Смолин: депутат поделился, что нередко помогал другим школьникам на экзаменах.

К тому же обстановка ЕГЭ нервозная и создает чрезмерное напряжение как для наблюдателей, так и для школьников.

«Его цена и без того велика, а вся эта система увеличивает стресс», — посетовал собеседник агентства.

Напомним, что согласно действующему законодательству, одновременно с аннулированием результатов экзаменов на участников государственной итоговой аттестации, нарушивших порядок ее проведения, накладывается штраф в соответствии с частью 4 статьи 19.30 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Штрафы для граждан составляют от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц - от 50 до 200 тысяч рублей.