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19:01   16 Сентября 2019
Россия

Правительство утвердило правила выплат многодетным семьям на ипотеку

Правительство утвердило правила выплат многодетным семьям на ипотеку

Кабмин утвердил порядок выплаты в размере 450 тысяч рублей семьям, у которых в 2019-2022 годах родятся третьи и последующие дети. Об этом сказано в опубликованных Минфином материалах. 

«Право на участие в программе имеют россияне, являющиеся заёмщиками по ипотечному кредиту при рождении у них третьего и последующих детей в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года», — сказано в документе.

Россияне, которые усыновили третьего и последующих детей, также имеют право на выплату. Чтобы получить денежные средства, горожане должны предоставить документы, которые подтверждают соответствие ипотечного кредита правилам программы, в ту организацию, которая является кредитором по ипотечному кредиту. 

После проверки документов кредитор отправит их в АО «Дом.РФ». В случае, если данные верны, организация переведет 450 тысяч кредитору в счет погашения ипотеки. 

Ранее президент РФ Владимир Путин также подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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