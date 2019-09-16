Правительство утвердило правила выплат многодетным семьям на ипотеку

Кабмин утвердил порядок выплаты в размере 450 тысяч рублей семьям, у которых в 2019-2022 годах родятся третьи и последующие дети. Об этом сказано в опубликованных Минфином материалах.

«Право на участие в программе имеют россияне, являющиеся заёмщиками по ипотечному кредиту при рождении у них третьего и последующих детей в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года», — сказано в документе.

Россияне, которые усыновили третьего и последующих детей, также имеют право на выплату. Чтобы получить денежные средства, горожане должны предоставить документы, которые подтверждают соответствие ипотечного кредита правилам программы, в ту организацию, которая является кредитором по ипотечному кредиту.

После проверки документов кредитор отправит их в АО «Дом.РФ». В случае, если данные верны, организация переведет 450 тысяч кредитору в счет погашения ипотеки.

Ранее президент РФ Владимир Путин также подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям.