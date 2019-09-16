Путин пригласил Эрдогана поучаствовать в энергетической неделе РФ

Российский президент Владимир Путин пригласил турецкого главу Тайипа Эрдогана принять участие в Российской энергетической неделе в Москве, запланированной со 2 по 5 октября.

Путин заявил, что российская сторона будет рада видеть турецкую делегацию на самом высоком уровне.

«Если президент найдет время, и президента с удовольствием видели бы там», — сказал Путин в ходе сегодняшних переговоров с Эрдоганом.

В понедельник в турецкой Анкаре началась встреча президентов Путина и Эрдогана. В ходе переговоров главы могут затронуть вопрос недавних атак на НПЗ в Саудовской Аравии, сообщал ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Помощник президента Василий Ушаков также отмечал, что на саммите планируется обсуждение ситуации в сирийском Идлибе и на северо-востоке Сирии, где до сих пор остается немало вооруженных боевиков.

Кроме того, Путин планирует встретиться в Анкаре с президентом Ирана Хасаном Роухани. Будут проведены и трехсторонние переговоры лидеров государств. В последний раз Путин встречался с Эрдоганом и Роухани в Сочи в феврале текущего года для согласования мер по улучшению ситуации в Сирии.