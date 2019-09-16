Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Правительство утвердило правила выплат многодетным семьям на ипотеку

Правительство утвердило правила выплат многодетным семьям на ипотеку

Рябков назвал логику стратегического сдерживания США вновь актуальной

Рябков назвал логику стратегического сдерживания США вновь актуальной
Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

 В ЛНР назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Корнета

В ЛНР назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Корнета
Переговоры Путина, Эрдогана и Роухани по Сирии стартовали в Анкаре

Переговоры Путина, Эрдогана и Роухани по Сирии стартовали в Анкаре

Европейское нефтеснабжение не рискует в связи с ситуацией в Саудовской Аравии

Европейское нефтеснабжение не рискует в связи с ситуацией в Саудовской Аравии
Правительство утвердило правила выплат многодетным семьям на ипотеку

Правительство утвердило правила выплат многодетным семьям на ипотеку

Рябков назвал логику стратегического сдерживания США вновь актуальной

Рябков назвал логику стратегического сдерживания США вновь актуальной
Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

 В ЛНР назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Корнета

В ЛНР назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Корнета
Переговоры Путина, Эрдогана и Роухани по Сирии стартовали в Анкаре

Переговоры Путина, Эрдогана и Роухани по Сирии стартовали в Анкаре

Европейское нефтеснабжение не рискует в связи с ситуацией в Саудовской Аравии

Европейское нефтеснабжение не рискует в связи с ситуацией в Саудовской Аравии
18:33   16 Сентября 2019
Россия

Путин пригласил Эрдогана поучаствовать в энергетической неделе РФ

Путин пригласил Эрдогана поучаствовать в энергетической неделе РФ

Российский президент Владимир Путин пригласил турецкого главу Тайипа Эрдогана принять участие в Российской энергетической неделе в Москве, запланированной со 2 по 5 октября.

Путин заявил, что российская сторона будет рада видеть турецкую делегацию на самом высоком уровне.

«Если президент найдет время, и президента с удовольствием видели бы там», — сказал Путин в ходе сегодняшних переговоров с Эрдоганом.

В понедельник в турецкой Анкаре началась встреча президентов Путина и Эрдогана. В ходе переговоров главы могут затронуть вопрос недавних атак на НПЗ в Саудовской Аравии, сообщал ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Помощник президента Василий Ушаков также отмечал, что на саммите планируется обсуждение ситуации в сирийском Идлибе и на северо-востоке Сирии, где до сих пор остается немало вооруженных боевиков.

Кроме того, Путин планирует встретиться в Анкаре с президентом Ирана Хасаном Роухани. Будут проведены и трехсторонние переговоры лидеров государств. В последний раз Путин встречался с Эрдоганом и Роухани в Сочи в феврале текущего года для согласования мер по улучшению ситуации в Сирии.

Путин пригласил Эрдогана поучаствовать в энергетической неделе РФ

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...