Путин обратил внимание Эрдогана на соглашение о расчетах в нацвалютах

Президент РФ Владимир Путин попросил главу Турции Тайипа Эрдогана как можно быстрее отреагировать на переданный 3 сентября Анкаре проект межправительственного соглашения о расчетах в нацвалютах. Об этом сообщают РИА Новости.

Путин уточнил, что проект соглашения о расчетах в национальных валютах передали турецкой стороне третьего сентября.

«Просили бы как можно быстрее на него отреагировать, тем более, что это результат совместной работы», — заявил Путин на встрече с Эрдоганом, цитирует президента стенограмма на официальном сайте Кремля.

В конце августа глава РФ сообщал, что межправительственное соглашение будет нацелено на расширение практики использования во взаимной торговле расчетов в национальных валютах. Ранее министр торговли Турции Рухсар Пекджан понадеялся, что РФ повысит количество сделок в товарообороте между Турцией и Россией, используя национальную валюту.

Напомним, сегодня в Анкаре началась двусторонняя встреча Путина и Эрдогана. Планируется также провести трехстороннюю встречу при участии главы Ирана Хасана Роухани: предыдущий саммит в таком же составе прошел в феврале этого года.