Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Правительство утвердило правила выплат многодетным семьям на ипотеку

Правительство утвердило правила выплат многодетным семьям на ипотеку

Рябков назвал логику стратегического сдерживания США вновь актуальной

Рябков назвал логику стратегического сдерживания США вновь актуальной
Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

 В ЛНР назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Корнета

В ЛНР назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Корнета
Переговоры Путина, Эрдогана и Роухани по Сирии стартовали в Анкаре

Переговоры Путина, Эрдогана и Роухани по Сирии стартовали в Анкаре

Европейское нефтеснабжение не рискует в связи с ситуацией в Саудовской Аравии

Европейское нефтеснабжение не рискует в связи с ситуацией в Саудовской Аравии
Правительство утвердило правила выплат многодетным семьям на ипотеку

Правительство утвердило правила выплат многодетным семьям на ипотеку

Рябков назвал логику стратегического сдерживания США вновь актуальной

Рябков назвал логику стратегического сдерживания США вновь актуальной
Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

 В ЛНР назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Корнета

В ЛНР назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Корнета
Переговоры Путина, Эрдогана и Роухани по Сирии стартовали в Анкаре

Переговоры Путина, Эрдогана и Роухани по Сирии стартовали в Анкаре

Европейское нефтеснабжение не рискует в связи с ситуацией в Саудовской Аравии

Европейское нефтеснабжение не рискует в связи с ситуацией в Саудовской Аравии
18:16   16 Сентября 2019
Россия

Путин обратил внимание Эрдогана на соглашение о расчетах в нацвалютах

Путин обратил внимание Эрдогана на соглашение о расчетах в нацвалютах

Президент РФ Владимир Путин попросил главу Турции Тайипа Эрдогана как можно быстрее отреагировать на переданный 3 сентября Анкаре проект межправительственного соглашения о расчетах в нацвалютах. Об этом сообщают РИА Новости.

Путин уточнил, что проект соглашения о расчетах в национальных валютах передали турецкой стороне третьего сентября.

«Просили бы как можно быстрее на него отреагировать, тем более, что это результат совместной работы», — заявил Путин на встрече с Эрдоганом, цитирует президента стенограмма на официальном сайте Кремля.

В конце августа глава РФ сообщал, что межправительственное соглашение будет нацелено на расширение практики использования во взаимной торговле расчетов в национальных валютах. Ранее министр торговли Турции Рухсар Пекджан понадеялся, что РФ повысит количество сделок в товарообороте между Турцией и Россией, используя национальную валюту.

Напомним, сегодня в Анкаре началась двусторонняя встреча Путина и Эрдогана. Планируется также провести трехстороннюю встречу при участии главы Ирана Хасана Роухани: предыдущий саммит в таком же составе прошел в феврале этого года.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#россия #путин #турция #эрдоган #политика #общество #весь мир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...