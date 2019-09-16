Москвич выиграл в лотерею более 286 миллионов рублей

Представитель компании «Столото» сообщил, что москвич, который купил билет «Гослото «4 из 20» за 200 рублей, разбогател на 286 миллионов рублей. Имя удачливого москвича не сообщили, но победителя поздравили и пригласили в лотерейный центр, где можно оформить выигрыш.

По информации «Столото», сначала необходимо подать заявку на сайте выигрышного билета или проверить в специальном разделе. Ранее житель Калининграда выиграл в лотерею более 3,5 миллиона, хотя потратил на билет 40 рублей.