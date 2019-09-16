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Рябков назвал логику стратегического сдерживания США вновь актуальной

Рябков назвал логику стратегического сдерживания США вновь актуальной
Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

 В ЛНР назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Корнета

В ЛНР назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Корнета
Переговоры Путина, Эрдогана и Роухани по Сирии стартовали в Анкаре

Переговоры Путина, Эрдогана и Роухани по Сирии стартовали в Анкаре

Европейское нефтеснабжение не рискует в связи с ситуацией в Саудовской Аравии

Европейское нефтеснабжение не рискует в связи с ситуацией в Саудовской Аравии
18:36   16 Сентября 2019
Россия

Москвич выиграл в лотерею более 286 миллионов рублей

Москвич выиграл в лотерею более 286 миллионов рублей

Представитель компании «Столото» сообщил, что москвич, который купил билет «Гослото «4 из 20» за 200 рублей, разбогател на 286 миллионов рублей. Имя удачливого москвича не сообщили, но победителя поздравили и пригласили в лотерейный центр, где можно оформить выигрыш.

По информации «Столото», сначала необходимо подать заявку на сайте выигрышного билета или проверить в специальном разделе. Ранее житель Калининграда выиграл в лотерею более 3,5 миллиона, хотя потратил на билет 40 рублей.

 

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Автор: Анатолий Кубарев
#москва #россия #общество #лотерея

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