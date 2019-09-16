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Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

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Переговоры Путина, Эрдогана и Роухани по Сирии стартовали в Анкаре

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18:20   16 Сентября 2019
Россия

Путин заявил, что ситуация в Заевфратье вызывает у РФ сложные чувства

Путин заявил, что ситуация в Заевфратье вызывает у РФ сложные чувства

Российский лидер Владимир Путин заявил, что ситуация в Заевфратье остается очень острой, что вызывает у России сложные чувства. Об этом глава государства сказал на переговорах с президентом Турции Тайипом Эрдоганом с участием членов делегаций.

Сообщение появилось на сайте Кремля в понедельник, 16 сентября.

«Мы понимаем, насколько это важно и для сохранения территориальной целостности сирийской республики, и для всех соседей», — заявил глава государства. 

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #сирия #турция

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