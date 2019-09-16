Путин заявил, что ситуация в Заевфратье вызывает у РФ сложные чувства

Российский лидер Владимир Путин заявил, что ситуация в Заевфратье остается очень острой, что вызывает у России сложные чувства. Об этом глава государства сказал на переговорах с президентом Турции Тайипом Эрдоганом с участием членов делегаций.

Сообщение появилось на сайте Кремля в понедельник, 16 сентября.