Житель Татарстана спас супругов-пенсионеров из горящего дома. Инцидент произошел в деревне Садиково в минувшую субботу, 14 сентября.

Как сообщили в МЧС, 28-летний местный житель Григорий Зварич стал местным супергероем, вытащив стариков из горящего дома. Мужчина шел мимо и почувствовал, как возле дома распространяется едкий дым. Он не растерялся, забежал в дом и помог выйти на улицу сначала хозяйке дома, а затем вернулся в помещение и вынес оттуда 71-летнего пенсионера, который является мужем спасенной женщины. Кроме того, Григорий Зварич успел прихватить из пожара ценные вещи и документы пенсионеров и вернуть хозяевам.

Оказалось, что в доме проживали двое 71-летних пенсионеров. Недавно они установили в доме пожарный извещатель, который и оповестил о возгорании, но самостоятельно выбраться из горящего дома они не смогли, так как пожар начался на веранде.

В МЧС отмечают, что предварительной причиной возгорания стало нарушение правил монтажа электрического оборудования. В районной администрации решают вопрос о награждении Григория Зварича.