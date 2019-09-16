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18:26   16 Сентября 2019
Россия

Житель Татарстана спас супругов-пенсионеров из горящего дома

Житель Татарстана спас супругов-пенсионеров из горящего дома

Житель Татарстана спас супругов-пенсионеров из горящего дома. Инцидент произошел в деревне Садиково в минувшую субботу, 14 сентября.

Как сообщили в МЧС, 28-летний местный житель Григорий Зварич стал местным супергероем, вытащив стариков из горящего дома. Мужчина шел мимо и почувствовал, как возле дома распространяется едкий дым. Он не растерялся, забежал в дом и помог выйти на улицу сначала хозяйке дома, а затем вернулся в помещение и вынес оттуда 71-летнего пенсионера, который является мужем спасенной женщины. Кроме того, Григорий Зварич успел прихватить из пожара ценные вещи и документы пенсионеров и вернуть хозяевам. 

Оказалось, что в доме проживали двое 71-летних пенсионеров. Недавно они установили в доме пожарный извещатель, который и оповестил о возгорании, но самостоятельно выбраться из горящего дома они не смогли, так как пожар начался на веранде. 

В МЧС отмечают, что предварительной причиной возгорания стало нарушение правил монтажа электрического оборудования. В районной администрации решают вопрос о награждении Григория Зварича.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #татарстан #общество

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