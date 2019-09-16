Экс-замглавы Минпромторга Пермского края Усенко отказался комментировать охоту на собак

Экс-замглавы Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Виктор Усенко в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» не взялся однозначно ответить на вопрос, убивал ли он собак из ружья во время поездки по охотохозяйству «Глухарь» утром 15 сентября.

«Обращайтесь к тому, кто эту херню пишет там. Я находился в своем охотничьем хозяйстве с тем видом оружия, которое на меня зарегистрировано. <…> Я вам комментировать ничего не собираюсь. Человек написал заявление, по заявлению будет проведена соответствующая проверка и будут сделаны соответствующие выводы. Слушайте. Не бежите впереди тепловоза. Задавит!», — заявил бывший чиновник.

В убийстве охотничьих собак экс-слугу народа обвинил пользователь Youtube Ярослав Баронников. Аннотация под видео гласит, что инцидент произошел 15 сентября 2019 года в 9:20, владелец охотохозяйства "Глухарь" в Горнозаводском районе Виктор Усенко хладнокровно расстрелял четырех лаек из машины.