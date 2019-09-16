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18:11   16 Сентября 2019
Россия

Единая федеральная комиссия может появиться в России

Единая федеральная комиссия может появиться в России

Единая федеральная комиссия может появиться в России по инициативе министерства культуры страны. По словам главы Минкульта Владимира Мединского, соответствующее ведомство может заняться координированием региональных структур.

Мединский заявил, что в данную комиссию смогут обращаться представители любых кинокомпаний, которые снимают фильмы, а представители комиссии в свою очередь будут решать различные вопросы по взаимодействию с юристами, полицией, финансовыми службами и другими структурами. Такая комиссия, по словам Мединского, сможет координировать работу регионов и оказывать помощь и поддержку. 

Глава министерства культуры РФ привел в пример мировую практику, где кинокомиссии занимаются также продвижением фильмов и сериалов, возвращают часть сумм, потраченных на съемки и производство, оформляют региональные субсидии. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #мединский #общество #кино

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