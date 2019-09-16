Путин помиловал осужденную за сбыт наркотиков многодетную мать

Президент России Владимир Путин помиловал осужденную за сбыт наркотиков мать пятерых детей Наталью Сапоцкую. Глава государства издал указ о сокращении срока лишения свободы, предусмотренного для женщины.

Документ, подписанный президентом, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 16 сентября.

В тексте указа речь идет о Сапоцкой Наталье Александровне, которую осудил два года назад районный суд города Прокопьевска Кемеровской области. Отмечается, что по указу президента срок лишения свободы Наталье сократят до трех лет шести месяцев. Изначально многодетную мать приговорили к шести годам лишения свободы.

Женщина должна выйти на свободу в феврале 2021 года. Сейчас ей 36 лет. Она была осуждена за сбыт наркотиков под давлением гражданского мужа.

Это первая судимость многодетной матери. Отмечается, что Сапоцкая признала вину и помогала следствию.