ГД рассмотрит проект об отмене штрафов для школьников за умышленные нарушения на ЕГЭ

Законодательное собрание Тверской области в понедельник, 16 сентября, внесло в Государственную думу законопроект, которым предлагается исключить возможность штрафов в отношении школьников за умышленное нарушение порядка проведения Единого государственного экзамена.

Авторы поясняли, что согласно действующему законодательству, если школьник нарушил правила проведение ЕГЭ, тогда результатов экзаменов не только аннулируют, но и наложат штраф от трех до пяти тысяч рублей. Получается, что участника ЕГЭ, который нарушил установленный законодательством порядок проведения экзамена, наказывают дважды.

Также, если штрафные санкции наложили на несовершеннолетнего, у которого нет собственного дохода, тогда штраф оплачивают родителями. Таким образом, наказание несет не участник государственной итоговой аттестации, а родственники. Принятие закона позволит применять к участникам ЕГЭ, нарушившим порядок проведения, только одну меру воздействия и снизит финансовую нагрузку на родителей.