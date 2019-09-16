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18:06   16 Сентября 2019
Россия

ГД рассмотрит проект об отмене штрафов для школьников за умышленные нарушения на ЕГЭ

ГД рассмотрит проект об отмене штрафов для школьников за умышленные нарушения на ЕГЭ

 

Законодательное собрание Тверской области в понедельник, 16 сентября, внесло в Государственную думу законопроект, которым предлагается исключить возможность штрафов в отношении школьников за умышленное нарушение порядка проведения Единого государственного экзамена.

Авторы поясняли, что согласно действующему законодательству, если школьник нарушил правила проведение ЕГЭ, тогда результатов экзаменов не только аннулируют, но и наложат штраф от трех до пяти тысяч рублей. Получается, что участника ЕГЭ, который нарушил установленный законодательством порядок проведения экзамена, наказывают дважды. 

Также, если штрафные санкции наложили на несовершеннолетнего, у которого нет собственного дохода, тогда штраф оплачивают родителями. Таким образом, наказание несет не участник государственной итоговой аттестации, а родственники. Принятие закона позволит применять к участникам ЕГЭ, нарушившим порядок проведения, только одну меру воздействия и снизит финансовую нагрузку на родителей.

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Автор: Анатолий Кубарев
#госдума #школьники #штраф #егэ

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