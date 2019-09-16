Иванов назвал пакт Молотова-Риббентропа достижением советской дипломатии

Пакт Молотова-Риббентропа был достижением дипломатии в СССР, которым нужно гордиться, уверен спецпредставитель президента РФ Сергей Иванов.

По словам Иванова, договор помог избежать войны «на два фронта» с Германией и Японией. Он подчеркнул, что самое главное — это национальные интересы.

«Я считаю пакт Молотова-Риббентропа достижением советской дипломатии, которым надо гордиться», — заявил Иванов на пленарном заседании международной научной конференции «Стратегия СССР по предотвращению Второй мировой войны в Европе и Азии», сообщают РИА Новости.

Напомним, 23 августа исполнилось 80 лет со дня подписания Договора о ненападении между СССР и Германией. Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков рассказал в беседе с «Политикой Сегодня», как подписание договора, фактически означавшего раздел Восточной Европы, позволило СССР выиграть время перед нападением сил германского Третьего рейха и увеличить армию, создать военные училища и взять «под крыло» братские государства.