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18:01   16 Сентября 2019
Россия

Власти Крыма поддержали идею переименования республики

Власти Крыма поддержали идею переименования республики

Власти Крыма поддержали идею переименования республики, об этом заявил вице-премьер местного правительства Георгий Мурадов. По его словам, идея интересная и ее нужно обсудить.

По мнению Мурадова, инициатива активистов является значимой и ее необходимо обсуждать в Госсовете Крыма, а также с представителями других органов. Кроме того, необходимо спросить мнение местных жителей, считает Мурадов. По его словам, в ряде других субъектов РФ уже была такая практика, когда они получили новое название вместе с тем, которое является исторически устоявшимся.

Глава общественной палаты республики Григорий Иоффе заявил, что переименование Крыма будет лишь пустыми хлопотами и нужно заботиться о том, чтобы сохранять традиции и культуру, а не переименовывать регионы и тратить на это время. 

Идея о переименовании республики Крым появилась у главы национально-культурной автономии крымских греков «Таврида» Ивана Шонуса. По его словам, реакция на его инициативу в России неоднозначная и многие пока не готовы называть Крым Тавридой. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #крым #общество

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