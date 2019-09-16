Власти Крыма поддержали идею переименования республики, об этом заявил вице-премьер местного правительства Георгий Мурадов. По его словам, идея интересная и ее нужно обсудить.

По мнению Мурадова, инициатива активистов является значимой и ее необходимо обсуждать в Госсовете Крыма, а также с представителями других органов. Кроме того, необходимо спросить мнение местных жителей, считает Мурадов. По его словам, в ряде других субъектов РФ уже была такая практика, когда они получили новое название вместе с тем, которое является исторически устоявшимся.

Глава общественной палаты республики Григорий Иоффе заявил, что переименование Крыма будет лишь пустыми хлопотами и нужно заботиться о том, чтобы сохранять традиции и культуру, а не переименовывать регионы и тратить на это время.

Идея о переименовании республики Крым появилась у главы национально-культурной автономии крымских греков «Таврида» Ивана Шонуса. По его словам, реакция на его инициативу в России неоднозначная и многие пока не готовы называть Крым Тавридой.