Путин оценил развитие отношений России и Ирана

Глава государства Владимир Путин во время переговоров с лидером Ирана Хасаном Роухани в Анкаре оценил сотрудничество Москвы и Тегерана в разных сферах. В частности, рост торгово-экономических связей в первом полугодии 2019 года составил 17 процентов.

Президент РФ отметил, что благодаря совместным усилиям удалось многое сделать по ликвидации терроризма на территории Сирии, а также по созданию эффективного работающего механизма политического урегулирования.

Во время встречи Путин затронул тему сохранения СВПД. Роухани в свою очередь заявил, что Россия может играть важную роль в этом процессе. Он также подчеркнул, что российско-иранские отношения «продвигаются в сторону развития».

«И спектр связей российско-иранских отношений не касается только экономики, но затрагивает также и сотрудничество в оборонной сфере и в ядерной сфере», — сказал он.

Говоря о Сирии, лидер Ирана отметил, что в этой связи «достигнуты большие победы». Однако проблемы сохраняются, поэтому «формат Россия-Иран-Турция играет очень большую роль».