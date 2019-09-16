Обещавшему бесплатно кастрировать неверных мужей предпринимателю грозит крупный штраф

Предпринимателю, который распространил рекламу ветеринарной клиники с обещанием бесплатно кастрировать неверных мужей, грозит штраф до 500 тысяч рублей. Об этом 16 сентября сообщает РИА Новости.

По информации СМИ, в мае двое петербуржцев не оценили юмора и пожаловались на рекламу непристойного содержания ветеринарной клиники, которая расположена рядом со входом на станцию метро «Улица Дыбенко». Владелец медучреждения для животных разместил рекламу, что кастрация кота стоит тысячу рублей, стерилизация кошки — 2,5 тысячи рублей, а неверного мужа в клинике кастрируют бесплатно, по акции.

Управление ФАС по Петербургу признало нарушение закона в рекламе. По мнению представителя ведомства, речь идет о дискриминации по половому признаку. По жалобам петербуржцев был также проведен опрос среди экспертов АМИ «Рекламный совет», и 90% заявили, что слоган ветклиники оскорбляет человеческое достоинство.

«Сегодня… комиссия Санкт-Петербургского УФАС России признала в действиях индивидуального предпринимателя Алипова А. А… нарушение закона о рекламе… Материалы дела переданы уполномоченному должностному лицу для возбуждения дела об административном правонарушении», — говорится в сообщении УФАС.

Предпринимателю грозит штраф до 500 тысяч рублей. Он также обязан прекратить распространение оскорбительной рекламы.