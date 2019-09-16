Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Глава ОП Крыма отрицательно относится к переименованию полуострова в Тавриду

Глава ОП Крыма отрицательно относится к переименованию полуострова в Тавриду

 Пострадавший во время парасейлинга российский турист умер в Анталье

Пострадавший во время парасейлинга российский турист умер в Анталье

Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

 В ЛНР назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Корнета

В ЛНР назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Корнета
Мирная миссия экс-президента Замбии в Малави провалилась

Мирная миссия экс-президента Замбии в Малави провалилась

 Конституционный комитет Сирии почти сформировали

Конституционный комитет Сирии почти сформировали

Глава ОП Крыма отрицательно относится к переименованию полуострова в Тавриду

Глава ОП Крыма отрицательно относится к переименованию полуострова в Тавриду

 Пострадавший во время парасейлинга российский турист умер в Анталье

Пострадавший во время парасейлинга российский турист умер в Анталье

Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

 В ЛНР назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Корнета

В ЛНР назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Корнета
Мирная миссия экс-президента Замбии в Малави провалилась

Мирная миссия экс-президента Замбии в Малави провалилась

 Конституционный комитет Сирии почти сформировали

Конституционный комитет Сирии почти сформировали

17:39   16 Сентября 2019
Весь мир

Конституционный комитет Сирии почти сформировали

Конституционный комитет Сирии почти сформировали

Российский лидер Владимир Путин в понедельник, 16 сентября, сообщил, что Конституционный комитет Сирии почти сформировали, поэтому осталось согласовать процедуры работы. По его словам, констатировали необходимость работать более слаженно по некоторым вопросам.

«Министерствам обороны, иностранных дел, спецслужбам тесно координировать усилия по нормализации», — добавил президент РФ в ходе переговоров с турецким коллегой в Анкаре.

Путин отметил значительную роль Эрдогана в формировании списка кандидатов, которые предполагаются к работе на Конституционном комитете САР. Предполагается, что Конституционный комитет заработает в Женеве. Основная задача — подготовить конституционную реформу.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #сирия #совет

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...