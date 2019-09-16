Российский лидер Владимир Путин в понедельник, 16 сентября, сообщил, что Конституционный комитет Сирии почти сформировали, поэтому осталось согласовать процедуры работы. По его словам, констатировали необходимость работать более слаженно по некоторым вопросам.

«Министерствам обороны, иностранных дел, спецслужбам тесно координировать усилия по нормализации», — добавил президент РФ в ходе переговоров с турецким коллегой в Анкаре.

Путин отметил значительную роль Эрдогана в формировании списка кандидатов, которые предполагаются к работе на Конституционном комитете САР. Предполагается, что Конституционный комитет заработает в Женеве. Основная задача — подготовить конституционную реформу.