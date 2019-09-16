Пострадавший во время парасейлинга российский турист умер в Анталье

Россиянин, который получил травмы во время занятий парасейлингом, скончался в турецкой Анталье. Об этом сообщили в Генеральном консульстве в понедельник, 16 сентября.

На минувшей неделе двое россиян на турецком курорте пострадали при занятии парасейлингом. Это активный вид отдыха, при котором человек закрепляется с помощью длинного троса к катеру и парит по воздуху на парашюте. Из-за резкого порыва ветра туристов отбросило на пальмовые деревья на берегу. Пострадавших госпитализировали.

Сегодня стало известно, что юноша скончался, а его мать выписали из больницы накануне. После происшествия полиция Турции арестовала владельца компании, которая организует занятия парасейлингом, и одного из ее сотрудников