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 Пострадавший во время парасейлинга российский турист умер в Анталье

Пострадавший во время парасейлинга российский турист умер в Анталье

Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

 В ЛНР назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Корнета

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17:38   16 Сентября 2019
Россия

Пострадавший во время парасейлинга российский турист умер в Анталье

Пострадавший во время парасейлинга российский турист умер в Анталье

Россиянин, который получил травмы во время занятий парасейлингом, скончался в турецкой Анталье. Об этом сообщили в Генеральном консульстве в понедельник, 16 сентября.

На минувшей неделе двое россиян на турецком курорте пострадали при занятии парасейлингом. Это активный вид отдыха, при котором человек закрепляется с помощью длинного троса к катеру и парит по воздуху на парашюте. Из-за резкого порыва ветра туристов отбросило на пальмовые деревья на берегу. Пострадавших госпитализировали.

Сегодня стало известно, что юноша скончался, а его мать выписали из больницы накануне. После происшествия полиция Турции арестовала владельца компании, которая организует занятия парасейлингом, и одного из ее сотрудников

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Автор: Арсений Аскольский
#турция #смерть #парасейлинг

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