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 Пострадавший во время парасейлинга российский турист умер в Анталье

Пострадавший во время парасейлинга российский турист умер в Анталье

Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

 В ЛНР назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Корнета

В ЛНР назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Корнета
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17:36   16 Сентября 2019
Весь мир

ООН считает, что атака на саудовские предприятия может иметь глобальные последствия

ООН считает, что атака на саудовские предприятия может иметь глобальные последствия

Спецпосланник генсека ООН по Йемену Мартин Гриффитс считает, что нападение хуситов на саудовскую национальную нефтяную компанию Saudi Aramco («Сауди Арамко») может иметь опасные последствия для всего мира. Речь об этом зашла на заседании Совбеза ООН.

По его мысли, эта ситуация повлияет на только на Ближний Восток, но и за его пределы. Спецпосланник подчеркнул, что конфликт в Йемене расширяется. Атака 14 сентября усилила напряженность в регионе. 

«Конфликт необходимо погасить, и погасить незамедлительно», — добавил он.

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Автор: Виктория Разумовская
#саудовская аравия #атака #йемен #совбез оон

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