ООН считает, что атака на саудовские предприятия может иметь глобальные последствия

Спецпосланник генсека ООН по Йемену Мартин Гриффитс считает, что нападение хуситов на саудовскую национальную нефтяную компанию Saudi Aramco («Сауди Арамко») может иметь опасные последствия для всего мира. Речь об этом зашла на заседании Совбеза ООН.

По его мысли, эта ситуация повлияет на только на Ближний Восток, но и за его пределы. Спецпосланник подчеркнул, что конфликт в Йемене расширяется. Атака 14 сентября усилила напряженность в регионе.