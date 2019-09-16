Мирная миссия экс-президента Замбии в Малави провалилась

Бывший президент Замбии Рупия Банда не смог завершить политическое противостояние, начавшееся после майских выборов в стране: некоторые из сторон конфликта не приняли мирную инициативу экс-главы.

В пятницу Банда должен был встретиться с правительством, представителями правящей партии, оппозиции, и другими местными политиками, чтобы помочь Малави выйти из политического тупика, который случился после оглашения результатов президентских выборов 21 мая.

Координатор мирной миссии в Малави Рафик Хаджат заявил, что некоторые ключевые политические лица были недовольны предложением к перемирию.

«Мы столкнулись с большой дилеммой. Как мы можем продолжать предлагать мирный вариант решения конфликта, если ключевые политические игроки в этом не заинтересованы», — сообщил Хаджат, цитирует его «Nyasa Times».

На мирном решении политических противоречий в Малави настаивает Избирательная инициатива за устойчивую демократию в Африке. Ни действующий президент Мали Питер Мутарика, ни оппозиционный лидер Лазарь Чаквера не явились на встречу, инициировали экс-главой Замбии.

Напомним, после переизбрания в мае на должность президента Мутарики в стране проходят протесты оппозиции. В начале июня сторонники оппозиционной Партии конгресса Малави ворвались в президентский дворец с лозунгами «Мутарика должен пасть». Во время демонстраций пострадала посол США Вирджиния Палмер.