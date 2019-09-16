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 Пострадавший во время парасейлинга российский турист умер в Анталье

Пострадавший во время парасейлинга российский турист умер в Анталье

Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

 В ЛНР назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Корнета

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17:32   16 Сентября 2019
Россия

Крупнейшие торговые сети РФ заявили о полной готовности к старту продаж новых iPhone

Крупнейшие торговые сети РФ заявили о полной готовности к старту продаж новых iPhone

Крупнейшие торговые сети РФ заявили о полной готовности к старту продаж новых iPhone, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление компаний.

Компания Apple продемонстрировала три новых смартфона, старт которых в России начнется 20 сентября, а предзаказ можно оформить уже с 18 числа. После того, как новинки были представлены, среди объявлений на сайтах появились предложения о продаже мест в очередях за новыми iPhone, место продавали даже за сумму в полмиллиона рублей. 

В этом году российские торговые сети говорят, что количества смартфонов хватит, чтобы не было очередей из желающих их приобрести. Ритейлеры сообщают, что у россиян традиционно высокий интерес к новинкам от Apple, поэтому советуют оформить предзаказ на сайтах и получить свой телефон в любом удобном магазине без очередей и ажиотажа. По информации представителей торговых сетей, все, кто оформят предзаказ, гарантированно смогут приобрести новинки без опасения, что им не хватит смартфонов. 

Компания Apple представила три новых смартфона - iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Презентация состоялась в минувший вторник, 10 сентября. Сразу после этого стало известно о резком падении цен на предыдущие версии смартфонов.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #apple #iphone

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