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 Пострадавший во время парасейлинга российский турист умер в Анталье

Пострадавший во время парасейлинга российский турист умер в Анталье

Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

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17:26   16 Сентября 2019
Россия

Главы ведущих иностранных кинокомпаний оценят потенциал Москвы для съемок

Главы ведущих иностранных кинокомпаний оценят потенциал Москвы для съемок

Представитель столичного департамента внешнеэкономических и международных связей в понедельник, 16 сентября, сообщил, что главы ведущих иностранных кинокомпаний оценят потенциал Москвы для съемок. По его словам, 17 и 18 сентября спикеры 43-й конференции AFCI Cineposium прилетят в Москву​​​.

Конференция проходит в Петербурге, но после ключевые спикеры мероприятия согласились посетить Москву в составе официальной делегации, чтобы оценить потенциал столицы для съемок крупных международных проектов. В рамках визита делегации запланировали несколько официальных встреч и открытую дискуссию с участием представителей иностранных кинокомпаний и российской киноиндустрии.

«Одна из целей Московской кинокомиссии — привлечь иностранных кинопроектов на съемки в Москву», — добавили в департаменте.

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Автор: Анатолий Кубарев
#москва #россия #общество #кино

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