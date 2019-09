Представитель столичного департамента внешнеэкономических и международных связей в понедельник, 16 сентября, сообщил, что главы ведущих иностранных кинокомпаний оценят потенциал Москвы для съемок. По его словам, 17 и 18 сентября спикеры 43-й конференции AFCI Cineposium прилетят в Москву​​​.

Конференция проходит в Петербурге, но после ключевые спикеры мероприятия согласились посетить Москву в составе официальной делегации, чтобы оценить потенциал столицы для съемок крупных международных проектов. В рамках визита делегации запланировали несколько официальных встреч и открытую дискуссию с участием представителей иностранных кинокомпаний и российской киноиндустрии.

