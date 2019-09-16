Депутат Бурматов раскритиковал Минприроды за рамочные правила отлова бездомных животных

Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среде Владимир Бурматов не особо доволен новыми правилами отлова животных, которые ввело Минприроды РФ.

«Это, конечно, шаг вперед, но дело в том, как они к этому подошли. Мы настаивали, на том, чтобы эти правила были максимально конкретными, чтобы как можно меньше давать наводку регионам и чтобы как можно было зафиксировано на федеральном уровне. Потому что регионы должны устанавливать требования не ниже, чем те, которые установлены на федеральном. Мы считаем, что регионы поустанавливают такого, что потом все горевать будут», — посетовал в беседе с «Политикой Сегодня» Бурматов.

Профильный работал над законом около девяти лет, как напомнил депутат, а в в подзаконном акте требования для регионов неконкретны и носят рамочный характер. Как пример - кому будет доступна видеосъемка, на которой зафиксирован отлов животных.

«Те же правила перевозки, правила отлова, понятно, что отлавливать, не умерщвляя, а подробности-то? Что можно применять, что нельзя, какие усыпляющие [вещества] можно, какие нельзя. То же касается и видеосъемки», — разочарован депутат.

Расстроило Бурматова и то, что новые требование не идут в сравнение с теми конкретными правилами, которые предлагались во время открытых обсуждений в рамках круглых столов в Госдуме. Лишенные конкретики требования даются на рассмотрение региональным властям, что совершенно неправильно, добавил председатель.

«Мы детально предлагали все это расписать: процедуру отлова, процедуру уведомления возможных хозяев, процедуру выпуска из приюта, все это предлагали детализировать, условия в которых животные должны содержаться, мы предлагали все это детализировать. Посмотрите на машины для отлова, и сколько на рассмотрение региона там отпущено? Как они будут их в машину «забивать»? Да, должны быть оснащены поилками, аптечками… А дальше что?! Вольеры: что это должны быть за вольеры, какого размера, что они из себя должны представлять», — недоумевает собеседник агентства.

Комитет, как говорит Бурматов, не собирается останавливаться на достигнутом — правила необходимо конкретизировать. Не понятно, пока сколько времени это может занять: необходимы запросы и вмешательства, потому как подзаконные акты создает правительство.

Методические указания, которые регулируют обращение с животными без хозяев, были приняты для реализации Федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Минприроды сообщило, что теперь устанавливается новая обязанность — процесс отлова животных без владельцев, а также процесс возврата животных к прежнему хозяину должен быть снят на видео. Кроме этого, установлены правила транспортировки животных без владельцев, в том числе предельное количество перевозимых в машине животных, а также сроки передачи животного в приют с момента отлова и максимальное время перевозки.