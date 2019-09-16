США могут расширить обмен разведданными с Саудовской Аравией

Вашингтон предложил Саудовской Аравии увеличить обмен разведданными. Об этом было объявлено после того, как в субботу, 14 сентября, атаковали саудовские нефтяные объекты, пишет агентство Reuters, ссылаясь на источники.

Не уточняется, на сколько может быть расширено сотрудничество в этой области.

Wall Street set to open lower after Saudi attacks; energy stocks surge https://t.co/BjZXcFl8fX pic.twitter.com/Ec58tT2IGn — Reuters Top News (@Reuters) September 16, 2019

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти в Саудовской Аравии заявил о сокращении производительности в два раза — на 5,7 миллиона баррелей в сутки. При этом обычная производительность составляет 9,8 миллиона баррелей.

Ответственность за атаку взяли на себя повстанцы-хуситы из Йемена, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. Нападение производилось с помощью дронов.