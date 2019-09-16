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Пострадавший во время парасейлинга российский турист умер в Анталье

Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

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17:18   16 Сентября 2019
Весь мир

США могут расширить обмен разведданными с Саудовской Аравией

США могут расширить обмен разведданными с Саудовской Аравией

Вашингтон предложил Саудовской Аравии увеличить обмен разведданными. Об этом было объявлено после того, как в субботу, 14 сентября, атаковали саудовские нефтяные объекты, пишет агентство Reuters, ссылаясь на источники.

Не уточняется, на сколько может быть расширено сотрудничество в этой области.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти в Саудовской Аравии заявил о сокращении производительности в два раза — на 5,7 миллиона баррелей в сутки. При этом обычная производительность составляет 9,8 миллиона баррелей. 

Ответственность за атаку взяли на себя повстанцы-хуситы из Йемена, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. Нападение производилось с помощью дронов.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #политика #саудовская аравия #разведданные

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