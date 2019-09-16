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 Пострадавший во время парасейлинга российский турист умер в Анталье

Пострадавший во время парасейлинга российский турист умер в Анталье

Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

 В ЛНР назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Корнета

В ЛНР назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Корнета
Мирная миссия экс-президента Замбии в Малави провалилась

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Конституционный комитет Сирии почти сформировали

17:01   16 Сентября 2019
Весь мир

Встреча Путина и Роухани стартовала в Анкаре

Встреча Путина и Роухани стартовала в Анкаре

Встреча президента РФ Владимир Путина и президента Ирана Хасана Роухани стартовала в столице Турции Анкаре. Ранее российский лидер встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ожидается, что главной темой встречи Путина и Роухани станет укрепление связей России и Ирана в торговле. Кроме того, стороны обсудят международную повестку, ситуацию в Сирии и иранскую ядерную программу. Также после встречи двух лидеров в Анкаре состоится саммит на тему Сирии, где также примут участие лидеры трех стран - России, Турции и Ирана. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #турция #иран #политика #роухани

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