Встреча Путина и Роухани стартовала в Анкаре

Встреча президента РФ Владимир Путина и президента Ирана Хасана Роухани стартовала в столице Турции Анкаре. Ранее российский лидер встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ожидается, что главной темой встречи Путина и Роухани станет укрепление связей России и Ирана в торговле. Кроме того, стороны обсудят международную повестку, ситуацию в Сирии и иранскую ядерную программу. Также после встречи двух лидеров в Анкаре состоится саммит на тему Сирии, где также примут участие лидеры трех стран - России, Турции и Ирана.