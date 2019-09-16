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17:04   16 Сентября 2019
Россия

Госдума одобрила передачу Казначейству полномочий по управлению резервом ФСС

Госдума одобрила передачу Казначейству полномочий по управлению резервом ФСС

Комитет Государственной думы по бюджету и налогам в понедельник, 16 сентября, порекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который закрепит за Федеральным казначейством полномочия по размещению резерва средств ФСС на обязательное соцстрахование от несчастных случаев на производстве и от профессиональных заболеваний.

Казначейство разместит деньги в порядке, аналогичном тому, что предусмотрели Бюджетным кодексом для операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета​​​. Сейчас деньги страхового резерва размещаются Фондом социального страхования самостоятельно на банковских депозитах.

Такая функция несвойственна ФСС в силу специфики деятельности фонда, поэтому передача полномочий Казначейству позволит повысить эффективность действий, сказал в ходе заседания бюджетного комитета ГД заместитель министра финансов РФ Антон Котяков. По его словам, анализ существующей практики показал, что недополученные доходы за последние три года по фонду превысили три процента от общего объема резервов.

Фонд социального страхования получил дополнительные доходы от размещения на банковские депозиты на сумму 4,5 миллиарда рублей, продолжил замминистра. Аналогичная сумма лежит у ведомства в проектировках бюджета 2020-2022 годов.

Если передать полномочия Казначейству, тогда поступления увеличатся на сумму более 12 миллиардов рублей. Все доходы, которые сформируются в результате размещения временно свободных денег фонда на банковских депозитах, зачислят в ФСС.

«То есть плюсом получается порядка 7–8 миллиардов по каждому из 2020–2022 годов», — резюмировал Котяков. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#гд #резервный фонд #казначейство #фсс

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