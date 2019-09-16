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 Пострадавший во время парасейлинга российский турист умер в Анталье

Пострадавший во время парасейлинга российский турист умер в Анталье

Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

 В ЛНР назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Корнета

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17:04   16 Сентября 2019
Россия

Путин помиловал осужденного за нападение с ножом пенсионера

Путин помиловал осужденного за нападение с ножом пенсионера

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о помиловании пенсионера Алексея Давыдова. Ранее мужчину 1938 года рождения осудили на реальный срок за нападение с ножом. Документ на портале правовой информации в понедельник, 16 сентября.

Приговор Давыдову вынесли 3 октября 2018 года. Отмечается, что он ветеран труда, у него слабое здоровье и ряд хронических заболеваний. Пенсионер находился в колонии за причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшему, которого он ударил ножом несколько раз.

Давыдов признался в преступлении, а также возместил материальный и моральный ущерб. Ранее судимостей у него не было. Сейчас он отсидел девять месяцев.

Помилование вступает в силу через 10 дней с момента опубликования.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #помилование

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