Путин помиловал осужденного за нападение с ножом пенсионера

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о помиловании пенсионера Алексея Давыдова. Ранее мужчину 1938 года рождения осудили на реальный срок за нападение с ножом. Документ на портале правовой информации в понедельник, 16 сентября.

Приговор Давыдову вынесли 3 октября 2018 года. Отмечается, что он ветеран труда, у него слабое здоровье и ряд хронических заболеваний. Пенсионер находился в колонии за причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшему, которого он ударил ножом несколько раз.

Давыдов признался в преступлении, а также возместил материальный и моральный ущерб. Ранее судимостей у него не было. Сейчас он отсидел девять месяцев.

Помилование вступает в силу через 10 дней с момента опубликования.