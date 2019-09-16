Матвиенко планирует в октябре посетить Узбекистан
Вице-спикер Совфеда Валентина Матвиенко планирует в первых числах октября посетить Узбекистан. Об этом сообщили в пресс-службе Сената Олий мажлиса (парламента) республики.
В понедельник, 16 сентября, состоялась встреча председателя верхней палаты Танзили Нарбаевой и спикера Госдумы Вячеслава Володина, который приехал в Ташкент с визитом.
Во время встречи стороны объявили о готовности продолжить развитие сотрудничества в рамках Межпарламентской ассамблеи СНГ, Межпарламентского союза и Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
В ходе встречи Вячеслав Володин и Нурдижон Исмоилов обсудили развитие отношений по самым различным направлениям - в сфере экономики, бизнеса, а также гуманитарного сотрудничестваhttps://t.co/Km0lMsPAmb pic.twitter.com/2HrZR7Cuie— Государственная Дума (@dumagovru) September 16, 2019