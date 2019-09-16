Матвиенко планирует в октябре посетить Узбекистан

Вице-спикер Совфеда Валентина Матвиенко планирует в первых числах октября посетить Узбекистан. Об этом сообщили в пресс-службе Сената Олий мажлиса (парламента) республики.

В понедельник, 16 сентября, состоялась встреча председателя верхней палаты Танзили Нарбаевой и спикера Госдумы Вячеслава Володина, который приехал в Ташкент с визитом.

Во время встречи стороны объявили о готовности продолжить развитие сотрудничества в рамках Межпарламентской ассамблеи СНГ, Межпарламентского союза и Парламентской ассамблеи ОБСЕ.