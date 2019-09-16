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 Пострадавший во время парасейлинга российский турист умер в Анталье

Пострадавший во время парасейлинга российский турист умер в Анталье

Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

 В ЛНР назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Корнета

В ЛНР назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Корнета
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 Конституционный комитет Сирии почти сформировали

Конституционный комитет Сирии почти сформировали

16:54   16 Сентября 2019
Россия

Матвиенко планирует в октябре посетить Узбекистан

Матвиенко планирует в октябре посетить Узбекистан

Вице-спикер Совфеда Валентина Матвиенко планирует в первых числах октября посетить Узбекистан. Об этом сообщили в пресс-службе Сената Олий мажлиса (парламента) республики.

В понедельник, 16 сентября, состоялась встреча председателя верхней палаты Танзили Нарбаевой и спикера Госдумы Вячеслава Володина, который приехал в Ташкент с визитом.

Во время встречи стороны объявили о готовности продолжить развитие сотрудничества в рамках Межпарламентской ассамблеи СНГ, Межпарламентского союза и Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#матвиенко #совфед #володин #узбекистан

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