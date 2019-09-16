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17:03   16 Сентября 2019
Весь мир

Армия Хафтара нанесла удары по позициям боевиков ПНЕ в Триполи

Армия Хафтара нанесла удары по позициям боевиков ПНЕ в Триполи

Ливийская национальная армия (ЛНЕ) под руководством генерала Халифы Хафтара нанесла воздушные удары по боевикам, подконтрольным Правительству национального согласия (ПНС) Фаеза Сарраджа, осевшего в Триполи.

Удары были нанесены в 450 километрах к востоку от Триполи, на окраине Сирта. Один из снарядов попал в здание, расположенное недалеко от завода по переработке сырья, но представитель ЛНА сообщил, что атака предназначалась для опорного пункта боевиков, сообщает Федеральное агентство новостей.

Армия Хафтара нанесла удары по позициям боевиков ПНЕ в Триполи

Утром понедельника единственный гражданский аэропорт в Ливии «Митига» был снова атакован силами Хафтара. Объект закрыли из-за продолжающихся воздушных ударов. Спецпредставитель генсека ООН в Ливии Гасан Саламе заявил Совбезу, что на стороне ПНС выступают иностранные экстремисты, а Саррадж использует аэропорт Триполи в военных целях. Также в ООН признали, что ПНС получает оружие из-за рубежа и набирает в солдаты наемников из других стран.

Ранее Хафтар заявил, что будет продолжать военные операции в захваченном ПНЕ Триполи до тех пор, пока столица Ливии не будет освобождена от ополченцев.

Армия Хафтара нанесла удары по позициям боевиков ПНЕ в Триполи

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Автор: Тимофей Булочкин
#политика #ливия #общество #весь мир #хафтар #триполи

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