Армия Хафтара нанесла удары по позициям боевиков ПНЕ в Триполи

Ливийская национальная армия (ЛНЕ) под руководством генерала Халифы Хафтара нанесла воздушные удары по боевикам, подконтрольным Правительству национального согласия (ПНС) Фаеза Сарраджа, осевшего в Триполи.

Удары были нанесены в 450 километрах к востоку от Триполи, на окраине Сирта. Один из снарядов попал в здание, расположенное недалеко от завода по переработке сырья, но представитель ЛНА сообщил, что атака предназначалась для опорного пункта боевиков, сообщает Федеральное агентство новостей.

Утром понедельника единственный гражданский аэропорт в Ливии «Митига» был снова атакован силами Хафтара. Объект закрыли из-за продолжающихся воздушных ударов. Спецпредставитель генсека ООН в Ливии Гасан Саламе заявил Совбезу, что на стороне ПНС выступают иностранные экстремисты, а Саррадж использует аэропорт Триполи в военных целях. Также в ООН признали, что ПНС получает оружие из-за рубежа и набирает в солдаты наемников из других стран.

Ранее Хафтар заявил, что будет продолжать военные операции в захваченном ПНЕ Триполи до тех пор, пока столица Ливии не будет освобождена от ополченцев.