Авария с тремя автобусами произошла в Москве, сообщает РИА Новости. ДТПслучилось на западе столицы на Можайском шоссе.

Известно, что авария произошла около остановки общественного транспорта. В результате ДТП пострадало не менее шести человек, все они являются пассажирами автобусов. О характере полученных травм пока информации нет. Были ли на остановке люди и пострадал ли кто-либо из них, не сообщается.

На месте работают спасатели и скорая, движение по одной из полос перекрыли. Все обстоятельства случившегося предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

Ранее стало известно, что в аварии с автобусом в Красноярском крае пострадали 11 человек.