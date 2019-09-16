Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Глава ОП Крыма отрицательно относится к переименованию полуострова в Тавриду

Глава ОП Крыма отрицательно относится к переименованию полуострова в Тавриду

 Пострадавший во время парасейлинга российский турист умер в Анталье

Пострадавший во время парасейлинга российский турист умер в Анталье

Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

 В ЛНР назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Корнета

В ЛНР назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Корнета
Мирная миссия экс-президента Замбии в Малави провалилась

Мирная миссия экс-президента Замбии в Малави провалилась

 Конституционный комитет Сирии почти сформировали

Конституционный комитет Сирии почти сформировали

Глава ОП Крыма отрицательно относится к переименованию полуострова в Тавриду

Глава ОП Крыма отрицательно относится к переименованию полуострова в Тавриду

 Пострадавший во время парасейлинга российский турист умер в Анталье

Пострадавший во время парасейлинга российский турист умер в Анталье

Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

 В ЛНР назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Корнета

В ЛНР назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Корнета
Мирная миссия экс-президента Замбии в Малави провалилась

Мирная миссия экс-президента Замбии в Малави провалилась

 Конституционный комитет Сирии почти сформировали

Конституционный комитет Сирии почти сформировали

16:42   16 Сентября 2019
Россия

Авария с тремя автобусами произошла в Москве

Авария с тремя автобусами произошла в Москве

Авария с тремя автобусами произошла в Москве, сообщает РИА Новости. ДТПслучилось на западе столицы на Можайском шоссе.

Известно, что авария произошла около остановки общественного транспорта. В результате ДТП пострадало не менее шести человек, все они являются пассажирами автобусов. О характере полученных травм пока информации нет. Были ли на остановке люди и пострадал ли кто-либо из них, не сообщается. 

На месте работают спасатели и скорая, движение по одной из полос перекрыли. Все обстоятельства случившегося предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

Ранее стало известно, что в аварии с автобусом в Красноярском крае пострадали 11 человек

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#москва #россия #авария #дтп #чп

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...