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Пострадавший во время парасейлинга российский турист умер в Анталье

Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

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16:50   16 Сентября 2019
Россия

Володин назвал мониторинг ПАСЕ по правам полов в России «стыдобищей»

Володин назвал мониторинг ПАСЕ по правам полов в России «стыдобищей»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил Парламентской ассамблее Совета Европы подготовить модельные законы, а не проводить мониторинг соблюдения прав полов в России. Об этом 16 сентября сообщает РИА Новости. 

На встрече с председателем сената парламента Узбекистана Танзилой Нарбаевой в Ташкенте парламентарий, говоря о Парламентской ассамблее Совета Европы, заявил об отсутствии законодательной гармонии. 

«Когда мы говорим о Парламентской ассамблее Совета Европы, куда мы вернулись по просьбе большинства стран, входящих в Совет Европы, там отсутствует гармония (законодательства — ред)», — сказал он.

Он также подчеркнул, что там занимаются «занимаются мониторингом, политической деятельностью». При этом он поддержал отстаивание политических прав, но добавил, что парламентской структуре следует в первую очередь заняться гармонизацией государства. 

Председатель Госдумы также упрекнул организацию, что  она не учитывает российскую культуру, традиции, историю и законы, и при этом собирается проводить мониторинг России на наличие полов и защиты их интересов. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #володин #пасе #политика #общество

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