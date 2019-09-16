Володин назвал мониторинг ПАСЕ по правам полов в России «стыдобищей»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил Парламентской ассамблее Совета Европы подготовить модельные законы, а не проводить мониторинг соблюдения прав полов в России. Об этом 16 сентября сообщает РИА Новости.

На встрече с председателем сената парламента Узбекистана Танзилой Нарбаевой в Ташкенте парламентарий, говоря о Парламентской ассамблее Совета Европы, заявил об отсутствии законодательной гармонии.

«Когда мы говорим о Парламентской ассамблее Совета Европы, куда мы вернулись по просьбе большинства стран, входящих в Совет Европы, там отсутствует гармония (законодательства — ред)», — сказал он.

Он также подчеркнул, что там занимаются «занимаются мониторингом, политической деятельностью». При этом он поддержал отстаивание политических прав, но добавил, что парламентской структуре следует в первую очередь заняться гармонизацией государства.

Председатель Госдумы также упрекнул организацию, что она не учитывает российскую культуру, традиции, историю и законы, и при этом собирается проводить мониторинг России на наличие полов и защиты их интересов.